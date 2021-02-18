Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

18.02.2021 05:17 | Son Güncelleme: 18.02.2021 05:20
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Aşırı buzlanma ve kapalı olan yollar nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü ilçemizde yüz yüze eğitim veren okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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