Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne ilişkin mesaj
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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne ilişkin mesaj

11.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:00
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümüne ilişkin mesaj

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretttin Güngör ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretttin Güngör ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngör, mesajında Kahramanmaraş'ı canları ve kanları pahasına miras bırakan ecdadı minnet ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

Kurtuluş mücadelesinin 101. yılını gurur ve mutlulukla yaşadıklarını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"101 sene önce bugünlerde ayaklarımızı bastığımız bu muazzez topraklarda insanlık tarihinin en özgün istiklal mücadelelerinden birini veriyordu. Üzerine düşen vazifeyi eksiksiz şekilde yerine getiren Kahramanmaraşlılar topyekun bir duygu birliğiyle şehri kurtarmışlardır."

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de mesajında, ecdadın kahramanca mücadele ederek kenti düşman işgalinden kurtardığını bildirdi.

Kurtuluş mücadelesinde 7'den 70'e herkesin aktif rol oynadığını kaydeden Mahçiçek, "İstiklalin elde ediliş mücadelesinde yaşanan acılar, gösterilen insan üstü gayretler anlatılmakla bitmez. O gün her Maraşlı bir destan kahramanıdır. Altın harflerle yazılan bu destanda her bir Maraşlı'nın payı vardır. Açlık, soğuk ve teçhizat eksikliğine rağmen mücadeleye devam eden Maraş halkı, 11 Şubat 1920 tarihinde istiklalini elde etmiştir."

Öte yandan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da birer mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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