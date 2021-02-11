Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. dönümüne doğru
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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. dönümüne doğru

11.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:36
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. dönümüne doğru

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, kahramanlığıyla ön plana çıkan şehre hizmet ediyor olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Kurtuluş mücadelesi dolayısıyla Kahramanmaraş'a kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verildiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Kahraman şehrin evlatları, 21 Ocak 1920 tarihinde başlayan ve 22 gün süren mücadele sonunda, vatanına, bayrağına ve namusuna el uzatan işgalcileri şehirlerinden kovarak, birliğinden ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Rıdvan Hoca'nın Cuma vakti Ulu Camii minberinden 'Hürriyeti olmayan bir milletin cuma namazı kılması caiz değildir' sözünün ardından hürriyet aşkıyla şahlanarak, aziz bayrağımızı yeniden burçlara dikmiş olan kahraman ruh, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımı olmuştur. Kurtuluş mücadelesinden sonra TBMM'den gönderilen, şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesinin istendiği yazıya, 'Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur' cevabının verilmesi üzerine, 5 Nisan 1925 tarihinde TBMM tarafından tüm şehre kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir."

Coşkun, kahramanların emanet ettiği şehrin her alanda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirilmesi ve bulunduğu konumdan daha ileriye taşınması için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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