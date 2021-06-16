Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Gazze için yardım kampanyası başlatıldı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Gazze için yardım kampanyası başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Gazze için yardım kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, tarafından "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, tarafından "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Filistin'e destek için başlatılan yardım kampanyası için vakıfın Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, İsrail saldırılarından dolayı Filistin halkının zor günler geçirdiğini söyledi.

Filistin halkının abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele ettiğini belirten Özkök, şunları kaydetti:

"Yaşam alanları ve siviller hedef alınmaya devam ediyor. Yaşananlar sebebiyle acil olarak sağlık, barınma ve gıda gibi birçok alanda yardıma ihtiyaç var. Evler ve su şebekeleri zarar gördü. Yaklaşık 10 bin ev susuz kaldı. Ayrıca bölgeye malzeme ve yakıt girişine izin verilmiyor. Saatlerce elektrik kesintisi yaşanan Gazze'de hastane hizmetleri yakıta bağlı. Gelin Gazze'de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olalım. Yapılacak küçük bir yardım bir kişinin hayatını kolaylaştırabilir. Bizlere ihtiyaçları var. Onlar orada tüm ümmeti Muhammed'in izzeti olan Mescid-i Aksa'yı korumak adına zulme uğrarken bir Müslüman olarak üzerimize düşen neyse onu yapmalıyız. Yardımsever Afşin halkımızın da bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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