Kahramanmaraş'ın Abbas inciri tescillenecek

22.09.2019 11:44

Biberi ve dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ta "meyvelerin kraliçesi" olarak nitelendirilen Abbas incirini korumak ve marka değerini artırmak amacıyla Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil çalışması başlatıldı.

Kentin özellikle merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli Mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkati çekiyor.

Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve sofralık olarak tüketimi yapılan Abbas incirinin tescillenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü'ne başvuru yapıldı.Yapılan bu başvuruyla incirin ıslahla ilgili bitkisel özelliklerinin tamamı koruma altına alınacak.

Coğrafi işaret alınması için de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesice 2016'da Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvuru yapılmıştı.

Tescil çalışması Abbas incirinin bölgede araştırmasını yapan enstitü görevlisi Ziraat Yüksek Mühendisi Muhammet Ali Gündeşli tarafından yürütülüyor.

Gündeşli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 45 bin incir ağacının bulunduğunu, bunun 35 bininin meyve veren yaşta, 8 bin ağacın da meyve vermeyen yaşta olduğunu belirterek, yaptıkları saha araştırmalarında geçen yıl yaklaşık 300 dekar alanda üretim yapıldığını söyledi.

Kentte 50 tonun üzerinde Abbas inciri üretiminin yapıldığı bilgisini paylaşan, Gündeşli, şunları kaydetti:

"Büyük bir potansiyel, buradaki üreticiler için ve ülkemiz için büyük bir gelir kaynağı. Biz de Doğu Akdeniz Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü olarak Abbas çeşidimizin özellikle ülkemizde bilinirliğini artırmak amacıyla bir tescil çalışması başlattık. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli mahalleleri Abbas inciri için bir mikro klima adası oluşturuyor. Bu incirimizi özellikle eşsiz lezzeti ve görüntüsüyle sofralık çeşitlerde öne çıkabileceği inancındayız."

Gündeşli, Abbas incirinin hem insan sağlığı açısından hem lezzeti ve aroması açısından ön plana çıktığını ifade ederek, incirle ilgili başlatılan tescil işleminin devam ettiğini söyledi.

"Markalaşma yolunda bir adım atmış oluyoruz"

Kahramanmaraş'ın zaten birçok üründe marka olduğunu hatırlatan Gündeşli, "Özellikle sofralık çeşitlerde Kahramanmaraş'ın Abbas inciriyle Bursa ve Aydın gibi marka olacağı inancındayım. Burada üretilen incirin, Gaziantep, Malatya, Kayseri, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa gibi illerde satışı yapılıyor. Dünyada dondurması ve biberiyle ünlü Kahramanmaraş'ta meyvelerin kraliçesi Abbas incirimizi tescil ettirerek markalaşma yolunda bir adım atmış oluyoruz." diye konuştu.

Fatmalı Mahallesi muhtarı Şeref Kalay ise lezzeti güzel ve iriliğiyle ilgi çeken Abbas incirinin tescil edilmesi için başlatılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fatmalı, Cüceli ve Kurtlar bölgesinde yaşayan insanların yüzde 50'sinin Abbas inciriyle ev ekonomilerine katkı sağladığını ifade eden Kalay, "İncir bölge insanı için önemli ve güzel bir gelir kapısı oluyor. Bölgede 60 ton civarında incir kapasitesi bulunuyor. İncir yaz döneminde yaklaşık 3 ay boyunca tezgahlarda bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA