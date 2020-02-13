Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitime ara verildi

13.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:48

Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, Andırın'ın Yeşilova bölgesi hariç, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA