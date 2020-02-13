Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitime ara verildi
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Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

13.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:48
Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitime ara verildi

'ın 9 ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

, , Türkoğlu, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, Andırın'ın Yeşilova bölgesi hariç, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle bugün tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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