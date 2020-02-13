Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde eğitime ara verildi
Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde eğitime ara verildi - Haber

Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

13.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:50
Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde eğitime ara verildi

'ın 6 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

, , Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Elbistan ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler