Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde eğitime ara verildi

13.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:50

Kahramanmaraş'ın 6 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Afşin, Ekinözü ve Elbistan ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA