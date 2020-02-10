Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi
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Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

10.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:56
Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi

'ın , , , Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçe kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde etkili olan aşırı soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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