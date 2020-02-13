Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
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Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

KAHRAMANMARAŞ'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

13.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:34
Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.


Kaynak: DHA
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