Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki 21 okulda eğitime ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki 21 okulda eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesindeki 21 okulda eğitime ara verildi
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan Nurhak ilçesinde de olumsuz hava koşullarından dolayı 4 okulda, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Trabzon Emniyet Müdürü gazi polis memuruna hakaret ettiği iddialarını yalanladı

Trabzon Emniyet Müdürü gazi polis memuruna hakaret ettiği iddialarını yalanladı

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title