Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamaya göre, Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar nedeniyle, Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde yüz yüze eğitime devam eden okullarda eğitim ve öğretime 17 Şubat Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk