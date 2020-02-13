Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

13.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:38

Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Afşin, Ekinözü ve Elbistan kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, merkez Onikişubat ilçesinde 26, Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okul, olumsuz hava şartlarından dolayı tatil edildi.

Kaynak: AA