Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi
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Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

13.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:38
Kahramanmaraş'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

'ın 3 ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

, ve Elbistan kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, merkez Onikişubat ilçesinde 26, Dulkadiroğlu ilçesinde ise 16 okul, olumsuz hava şartlarından dolayı tatil edildi.

Kaynak: AA
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