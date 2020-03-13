Kahramanmaraş'ın 2 lezzeti tescillendi
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Kahramanmaraş, Güncel

Kahramanmaraş'ın 2 lezzeti tescillendi

Kahramanmaraş'ta, halkın hemen her öğünde tükettiği Maraş Kelle Paça ile Yan Yana Eli Böğründe Tavası tescil edildi.

13.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:33
Kahramanmaraş'ın 2 lezzeti tescillendi

Kahramanmaraş'ta, halkın hemen her öğünde tükettiği Maraş Kelle Paça ile Yan Yana Eli Böğründe Tavası tescil edildi.

Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odasınca, Maraş Kelle Paça ve Yan Yana Eli Böğründe Tavası'nın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) başvuruda bulunuldu.

Başvurunun kabulünün ardından marka tescil belgesi alan 2 yemeğin coğrafi işaret tescil belgesi alması için çalışma başlatıldı.

Oda başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta paçacılığın ön planda olduğunu, bu lezzetin yüz yıllardan bu yana süre geldiğini belirtti.

Ustaların da paça yapımına gönüllerini verdiğini ifade eden Kanbur, şöyle konuştu:

"Her hayvandan da paça yapmazlar. Özenle seçerler. Hayvanlar nerede otluyor onun araştırmasını yaparlar. Biz de bu yemeğimizin tescilini yapmak için müracatta bulunduk, çünkü bu Maraş'ın hakkıydı. Seyahatnamelerde, Kahramanmaraş'a gelen yabancıların paça içtiği yer alıyor. Uzmanlar, paçanın insanlara faydalarını anlatıyor. Biz de bunu tescillendirdik. Coğrafi işaret çalışması yapıyoruz. Eli böğründe yemeğinin de aynı şekilde tescilini aldık. Bu da şehrimizin güzel bir lezzeti."

Kahramanmaraş yemeklerinin Osmanlı saraylarında da yenildiğine dikkati çeken Erdal Kanbur, "Ben 4'üncü kuşak bir ailenin çocuğuyum, çocuklarım da 5'inci kuşak. Dondurmayı dünyaya tanıttık. Bunun yanına 2 ilave daha yaptık. Oda olarak hem paçayı hem de eli böğründeyi bu serüvenimize kattık." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın 2 lezzeti tescillendi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın 2 lezzeti tescillendi

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