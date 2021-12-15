KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özdurhan, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Özdurhan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Özdurhan, hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - İl Jandarma Komutanı Özdurhan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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