Kahramanmaraş iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Kahramanmaraş İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Kahramanmaraş İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Kahramanmaraş iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Kahramanmaraş İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
02.05.2020 01:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 01:00

Kahramanmaraş'ta iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 9. gününde Kahramanmaraş iftar saati sorgulanmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 2 Mayıs Cumartesi günü Kahramanmaraş iftar saati kaç? Kahramanmaraş iftar vakti nedir?

Ramazan ayının dokuzuncu günü nedeniyle Kahramanmaraş halkı, imsak vakti 03.57'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Kahramanmaraş iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Kahramanmaraş iftar saati kaçta? İşte, Kahramanmaraş iftar vakti:

2 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ KAHRAMANMARAŞ İFTAR SAATİ:19.30

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 KAHRAMANMARAŞ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

RAMAZAN'I SAĞLIKLI GEÇİRMENİZİ SAĞLAYACAK 10 TAVSİYE

1. İFTARA ÇORBA İLE BAŞLAYIN

17 saate yakın oruç tutulan Ramazan'da uzun süre aç kalan mideyi rahatlatmak ve aşırı açlık isteğini bastırmak için iftara çorba içerek başlamalısınız.

2. SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLERİ TERCİH EDİN

Ramazan boyunca sindirimi kolay besinlere ağırlık vermelisiniz. haftada en az 3 defa ton balığı tüketerek hem doyurucu hem de kolay sindirebilir bir beslenme alışkanlığı edinmiş olacaksınız.

3. İFTAR-SAHUR DENGESİ

İftarda yediğiniz yemekleri sahurda tüketmemeye özen gösterin. Genellikle iftardan artan yemeklerin sahurda yenmesi gibi bir alışkanlık olsa da bu sağlıksız bir durumdur. Sahur öğünlerinizi az yağlı, bol proteinli ve sağlıklı karbonhidratlı besinlerden oluşturmalısınız.

4. YORUCU EGZERSİZLER YAPMAYIN

Oruçluyken egzersiz yapmak yanlıştır. İftardan sonra yarım saati aşmayacak hafif egzersizler idealdir. Egzersiz sıklığı da haftada 3 den fazla olmamalıdır. İftar sonrası yürüyüş egzersizi idealdir. Yürüyüş yaparak sindirimi rahatlatabilirsiniz.

5.BİTKİ ÇAYI TERCİHLERİ

Hem iftarda hem de sahurda papatya çayı tüketebilirsiniz. Papatya çayının rahatlatıcı ve kas gevşetici etkisi, uyku düzeninizi korumanızı sağlar. Papatya çayına bir dilim limon eklemek, çayın daha etkili olmasını sağlayacaktır.

6.TATLI TERCİHLERİ

İftar sofraları genellikle yağ ve karbonhidrat yönünden zengindir. Bu yüzden iftar sonrası tatlı tercihi olarak sütlü tatlıları seçebilirsiniz.

7. İŞLENMİŞ ETLERİ MUTFAĞINIZDAN UZAKLAŞTIRIN

Sucuk, sosis, salam ve jambon gibi besinleri nitrat ve sodyum içerdiği için suya olan ihtiyacınızı artıracaktır. Bu konuya dikkat ettiğinizde oruç tutmak daha da kolaylaşacaktır.

8.TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER

Ramazan ayı boyunca kana yavaş geçen ve kan şekerini fazla yükseltmeyen nişastasız sebzeler tüketebilirsiniz. Bu besinler düşük kalorili ve besleyici olduğu için sofranızda bulunmalıdır. Nişasta içeren mısır, havuç ve patates gibi besinleri de kızartma şeklinde tüketmekten kaçınmalısınız.

9. HURMA OLMAZSA OLMAZINIZ

Potasyum zengini hurma, kasların ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.Sıvı-elektrolit dengesinin korunmasını da sağlayan hurma demir içermesi ile kansızlığa karşı çözüm oluyor.

10.GÜNLÜK SU TÜKETİMİ LİMİTİNİZ OLSUN

Günde en az 3 litre su tüketmeye özen gösterin. Günün büyük kısmı susuz kalan vücudunuz için bu limite dikkat etmelisiniz. İftar ve sahur arasında su içmeyi ihmal etmemek, sahuru su içerek bitirmek su tüketiminde dikkat etmeniz gereken noktalardır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Haber
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haber
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı Haber
Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Haber
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Haber
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi...
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haber
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi için Remdesivir adlı ilaca 'acil durum onayı' verdi
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi için Remdesivir adlı ilaca "acil durum onayı" verdi
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Deniz Seki Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Selçuk İnan Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İzmir Bursa 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Kahramanmaraş İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 01:06:11. #1.15#
title