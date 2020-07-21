Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının belirlediği yeni icra daireleri modeline uygun olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkez binası yanında hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve İcra Dairesi, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının belirlediği yeni icra daireleri modeline uygun olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkez binası yanında hizmet vermeye başladı.

Adliyeden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Adliyesinde yeni kurulan birimler ve mahkemelerin faaliyete geçirilmesiyle birlikte adliye binası içerisinde oluşan fiziki alan yetersizliği sebebiyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bina çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 2019 yılında Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İdare ve Vergi Mahkemelerinin Ek Hizmet binasına taşınarak vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha geniş ve ferah bir ortamda yapılmasına olanak sağlandığı kaydedildi.

Taşınma işlemlerine ilişkin açıklamasına yer verilen Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, şunları kaydetti:

"Daha önceden adliyemiz ana hizmet binasında faaliyet gösteren ve adliyemizdeki fiziki alan yetersizliği sebebiyle vatandaşlarımıza daha rahat, geniş, ferah ve modern bir ortamda hizmet sunabilmeleri adına 2019 yılı içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile İdare ve Vergi Mahkemelerimizin ayrı ayrı binalara taşınmalarını sağladık, şimdi ise İcra Mahkemelerimiz ve İcra Dairelerimizin taşınma sürecini tamamladık, 3 binamızda merkezi konumları itibariyle rahatlıkla ulaşım sağlanabilecek yerlerde olup personel ve vatandaşlarımız özellikle bu Pandemi ortamında çok daha sağlıklı, ferah ve nezih bir ortamda hizmet sunup alabileceklerdir."

Yazıcı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkez binası yanında faaliyete geçirilen ve içerisinde Kahramanmaraş İcra Mahkemeleri ve Kahramanmaraş İcra Dairesinin yer aldığı adliye ek hizmet binasının şehre, vatandaşlara, avukatlara ve personellere hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: AA