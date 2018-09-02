Kahramanmaraş'ı yaptığı ürünlerle tanıtıyor

Gravür baskıyla kent turizmine katkı

Gravür baskı ile hazırlanan hediyelik eşyalar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı ahşap oyma ustası gravür baskı çalışmasıyla hazırlanan ve üzerinde coğrafi işaretlerin yer aldığı hediyelik eşyalar üretiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Fikret Yılıdır, ahşap oymacılığı işini bırakarak gravür baskı işine girdi. Yaptığı ürünlerin üzerine kentin coğrafi işaretlerini de bırakan Fikret Yılıdır, hazırladığı ürünler sayesinde Kahramanmaraş'ın tanıtımına katkı sağlıyor.

El emeği göz nuru hazırlanan gravür önce baskı haliyle ardından tarihi dokunun çizimiyle şekillendikten sonra boyama ve zımpara işleminden sonra kullanıma hazır hale getiriyor. Yapılan ürünlerin kentin ekonomisine katkı sunduğunu söyleyen Fikret Yılıdır, bir ürünün hazırlanmasının yaklaşık 1 ay gibi bir zaman aldığını, ürünleri 5 ile 50 lira arası fiyatlarda satışa sunduklarını söyledi.

Kente gelen turistlerin ürünleri rahat taşıyabilmeleri adına boyutlarını küçük olduğunu söyleyen Yılıdır, "İlk önce serigrafi tekniği ile gravür baskı uygulayarak işimize başlamıştık. Ardından bunun çıtasını yükselterek, polyester ve alçı karışımı rölyef tablolar üzerine yoğunlaştık. Ürünlerimiz ortalama büyüklükte tasarlıyorduk ancak son zamanlarda daha küçük bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemize ve kentimize gelen yabancı insanların alıp götürebilmeleri daha kolay olsun diye küçük ürünler yapıyoruz. Hem ekonomik açıdan alınması kolay, hem taşınması kolay ve gittiği yerde Türkiye ve Kahramanmaraş'ın tanıtımı adına üzerine coğrafi işaretler bırakıyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerde basit bir tarihi eserin gravür baskı uygulanıp tasarlanıp turistlere satıldığı zaman ekonomiye yönelik çok ciddi katkıları olabiliyor. Ürünlerin fiyatları 5 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Özellikle hediye edebileceği ürünlerdir. Yaptığımızın sanat eseri olduğunu düşünüyoruz, herkesin alabilip kullanabilmesini istiyoruz. Gravür baskı ile yeni başladığımız ürünü birçok kez deneyip hazırlamaya çalışıyoruz bu da yaklaşık 1 ay gibi bir süre alıyor" diye konuştu.