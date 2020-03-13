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KAHRAMANMARAŞ Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsinizKAHRAMANMARAŞ'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Duygu Akıllı (34) ve Yılmaz Yeter (35) tutuklandı.

13.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:05
KAHRAMANMARAŞ Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz

KAHRAMANMARAŞ'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan Duygu Akıllı (34) ve Yılmaz Yeter (35) tutuklandı. Duygu Akıllı, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz" dedi.

Gedemen Mahallesi'ndeki bir bağ evinden 27 Şubat gecesi gerçekleştirilen hırsızlık olayında, 2 tüfek ile televizyon, bilgisayar monitörü ve matkap seti çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Duygu Akıllı ve Yılmaz Yeter olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

'EVİ DUYGU GÖSTERDİ'

Poliste suç kayıtları olan şüpheliler ile birlikte bağ evinden çalınan malzemeler de ele geçirildi. Yeter, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Evi Duygu gösterdi. 'Bir bağ evi var içinde altın var' dedi. Arabayla gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca da eşya çaldım" dedi. Akıllı ise evi kendisinin gösterdiği iddiasını yalanlayarak, içeri girmediğini savundu.

'GEL POZ VEREYİM'

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ikili tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Yılmaz Yeter, gazetecilere, "Ben yaptığımdan pişman oldum, doğruları söyledim" dedi. Duygu Akıllı ise küfredip, "Biraz daha çekin. Gel gel poz vereyim gel. Öyle poz vereceğim. Cinayet işledik ya ondan çekiyorsunuz. Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz. Adam öldürdüm. Öldürsem çekmezsiniz" diye bağırdı.

KAHRAMANMARAŞ Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz

Kaynak: DHA

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KAHRAMANMARAŞ Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz

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