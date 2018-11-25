Kahramanmaraş Hırdavatçının Çelik Kasasını Soydular, Başka Hırdavatçıdan Aldıkları Levye Sayesinde...

Karaman'da hırdavatçıdaki çelik kasadan 6 bin lira çalan Erhan E. ve Recep A., çelik kasayı açmak için başka hırdavatçıdan satın aldıkları sarı renkli levye sayesinde yakalandı.

Geçen 18 Kasım günü gece yarası Tahsin Ünal Mahallesi'ndeki bir hırdavatçının kapısını zorla açıp içeri giren şüpheliler, levye yardımıyla açtıkları çelik kasadan 6 bin lirayı alıp kaçtı. İş yeri sahibi sabah işe geldiğinde durumu fark edip polise haber verdi. Polis, iş yerinde yaptığı incelemede çelik kasanın, metal ve sarı renkli sert bir cisimle açıldığı belirledi. Metal cismin levye olabileceği üzerine, kentteki hırdavatçıları inceleyen polis, 2 kişinin hırsızlığın gerçekleştiği iş yerinin yakınındaki bir başka hırdavatçıdan sarı renkli levye satın aldığını belirledi. Bunun üzerine kentteki yaklaşık 200 mobese ile güvenlik kamerası inceleme altına alındı. Yapılan incelemede levyeyi satın alan kişilerin hırsızlıktan kaydı bulunan İzmir nüfusuna kayıtlı Erhan E. ve Tokat nüfusuna kayıtlı Recep A. olduğunu saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, iki kişinin olayın ardından İzmir'e gittiğini belirledi. Saklandıkları evde yakalanan 2 kişi, sorgulanmak üzere Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sorgularının ardından da bugün adliyeye sevk edildi.