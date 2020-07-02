KAHRAMANMARAŞ Hemşireler, salgın nedeniyle nikah kıyarak dünya evine girdi
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KAHRAMANMARAŞ Hemşireler, salgın nedeniyle nikah kıyarak dünya evine girdi

Hemşireler, salgın nedeniyle nikah kıyarak dünya evine girdiKAHRAMANMARAŞ'ta her ikisi de hemşire olan Fatma Şimşek ile Mesut Kabakcı, 31 Mayıs'ta yapmayı planladıkları düğünü koronavirü salgını nedeni ile iptal edip nikah kıyarak dünya evine gidi.

02.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:59

Hemşireler, salgın nedeniyle nikah kıyarak dünya evine girdi

KAHRAMANMARAŞ'ta her ikisi de hemşire olan Fatma Şimşek ile Mesut Kabakcı, 31 Mayıs'ta yapmayı planladıkları düğünü koronavirü salgını nedeni ile iptal edip nikah kıyarak dünya evine gidi. Fatma Şimşek, insanlar her ne kadar normal davransa da tehlikenin devam etiğini belirterek, "Pandemi hala devam ediyor ve biz de bunun içerisinde olduğumuz için daha iyi biliyoruz. Hem kendimizi he de başkalarını riske atmak istemedik" dedi.

Hemşireler Mesut Kabakçı ile Fatma Şimşek, 2018'de Kahramanmaraş'ta aynı hastanede görev yaparken tanıştı. Çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Ardından Mesut Kabakçı Gaziantep'in Nurdağı İlçesi Devlet Hastanesi'ne, Fatma Şimşek ise Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne atandı. Kabakçı ve Şimşek evlilik kararı aldı ve 31 Mayıs 2020'de düğün yapmaya karar verdi. Ancak bir süre sonra koronavirüs salgını başladı. Virüsün kalabalık ortamda daha kolay ve hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine sağlıkçı çift, yasak kararlarından önce hem kendilerini hem de başkalarını riske atmamak adına düğünü iptal etti.

SADECE NİKAH YAPTILAR

Çift, düğün yasağının kalktığı 1 Temmuz'da salgının devam etmesi nedeniyle nikah kıyarak dünya evine girdi.

'HERKESİN CİDDİYE ALMASI GEREKİYOR'

Nikahın ardından fotoğraf çektirmek için eşiyle Kapıçam Botanik Bahçesi'ne gelen Mesut Kabakcı, düğün yapmasalar da çok mutlu olduklarını söyledi. İnsan sağlığının çok önemli olduğunu, bu nedenle yapacakları kısa bir düğünle başkalarını riske atmamak adına böyle bir karar aldıklarını ifade eden Kabakcı, "Eşimle 2 yıl önce acil serviste çalıştık. Düğün tarihimiz normalde 31 Mayıs'tı ama 1 ay ertelemeli oldu. Düğün salonu tutmuştuk, salonu iptal ettirmek zorunda kaldık. Koronavirüs hastalığından dolayı. Kimseyi riske atmamak için iptal etmek zorunda kaldık. Bir sağlıkçı olarak vatandaşlardan maske kullanmaya, kalabalık ortamlara girmemeye özen göstermelerini istiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor ve son zamanlarda artış var vaka sayılarında. Herkesin ciddiye alması gerekiyor, hafife alınacak bir durum değil" diye konuştu.

'PANDEMİ HALA DEVAM EDİYOR'

Fatma Şimşek ise, düğün yapmasa da sevdiği kişiyle evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Herkesin hijyene, 1,5 metrelik sosyal mesafeye ve maske takmaya özen göstermeleri gerektiğini belirten Fatma Kabakcı, "Bu pandemi süreci bizim de düğünümüzü etkiledi. 31 Mayıs'taydı, bugün yaptık. Salonu iptal ettik, kimseyi risk altında bırakmak istemedik, virüsten dolayı ve nikah ve dış çekimle kapattık. Pandemi hala devam ediyor ve biz de bunun içerisinde olduğumuz için daha iyi biliyoruz. Hem kendimizi he de başkalarını riske atmak istemedik" dedi.

KAHRAMANMARAŞ Hemşireler, salgın nedeniyle nikah kıyarak dünya evine girdi

Kaynak: DHA

Manşet

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