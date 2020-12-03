KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı (2)
03.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:02
-Zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde alınan güvenlik önlemleri -Hastane önünde bekleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.
-Zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde alınan güvenlik önlemleri
-Hastane önünde bekleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar