KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı (2)
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KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı (2)

03.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:02

-Zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde alınan güvenlik önlemleri -Hastane önünde bekleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

-Zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde alınan güvenlik önlemleri

-Hastane önünde bekleyen vatandaşlar KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gözaltına alınmak istenirken açtığı ateş sonucu bir polisin şehit olmasına, 1 polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.(2)

KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı (2)
KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı (2)
KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı (2)
KAHRAMANMARAŞ - Gözaltına alınmak istenirken polis ekibine ateş açan zanlı yakalandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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