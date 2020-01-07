Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı
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Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı

Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.

07.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:17

Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞ

Kahramanmaraş Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.

Yangının, kalorifer bacasının çatı kısmının fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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: Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı
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