Kahramanmaraş göksun meslek yüksekokulu'nda yangın çıktı
Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.
07.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:17
Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı (2)
FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.
Yangının, kalorifer bacasının çatı kısmının fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi.
Kaynak: DHA