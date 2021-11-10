Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi kışa hazır

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan sığınmacıların barındığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde kış hazırlıkları tamamlandı.

Eğitim, sağlık, spor ve sosyal donatılar gibi birçok hizmetin verildiği merkezde, yaklaşan kış nedeniyle Valilik koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğünce çalışmalar yapılıyor.

Okullar, hastane, oyun parkları, market, su deposu, atık su arıtma tesisi, lojistik depo ve spor alanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun çalışma yapan uzman ekipler, konteynerlerin kapı ve pencerelerini de bakımdan geçirdi.

Ekipler, daha önce dağıtılan ısıtıcıların onarımını da yaptı.

Kamp yönetimi tarafından hastane ve sağlık ocakları iyileştirme çalışmalarıyla kış şartlarına uygun hale getirilirken, ihtiyaç sahibi bazı ailelere battaniye ve kışlık kumanya desteğinde bulunuldu.

"İnsanın vatanı gibisi yok"

Merkezde kalan Ensaf Derviş, AA muhabirine, yaklaşan kış nedeniyle kamp yönetimi tarafından her türlü desteğin sağlandığını söyledi.

Görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini, elektrik ve su tesisatlarının bakımlarının yapıldığını aktaran Derviş, "Allah hepsinden razı olsun, battaniyelerimizi ve sobalarımızı getirdiler. Hastaneye ne zaman gitsek iyi muamele görüyoruz, ilaçlarımıza kadar veriyorlar." dedi.

Derviş, Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini ve her zaman minnettar olduklarını belirterek, "Türkiye bizim ikinci evimizdir ama insanın vatanı gibisi yok. Allah, Türk insanının yardımcısı olsun. İnşallah bu savaş biter, vatanımıza döneriz. Türkiye ve Suriye birdir. Türk milletinden Allah razı olsun. Allah ümmetin selamet kapısını açar da biz de bir an önce yuvamıza döneriz." diye konuştu.

Bayırbucak Türkmeni Muzaffer Kerkük'ten Türkiye'ye teşekkür

Muzaffer Kerkük de Bayırbucak Türkmenlerinden olduğunu, savaşın şiddetinin artmasıyla mecburen sınıra geldiklerini ve güvenlik güçlerince Türkiye'ye getirildiklerini anlattı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açıp savaş mağdurlarını bağrına bastığını dile getiren Kerkük, "Burada her türlü hizmeti alıyoruz. Türk hükümetine duacıyız ancak vatanımızı çok özledik. Burada yememiz, içmemiz, okulumuz, giyim hepsi Allah razı olsun çok temiz ama bir gün inşallah vatanımızda savaş durursa döneriz." ifadelerini kullandı.

Hatice Amed de savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini ve Kahramanmaraş'a yerleştirildiklerini kaydederek, ülkesini ve geride bıraktıklarını çok özlediğini, kavuşmak için hep dua ettiğini vurguladı.

Haberi Kaydet