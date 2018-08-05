Kahramanmaraş-Gaziantep Sınırında Çıkan Çifte Orman Yangını Korkuttu

Kahramanmaraş sınırındaki Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan 2 ayrı orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen'den alınan bilgiye göre 11.00 sularında Nurdağı ilçesi viyadüklerin bulunduğu alan ile Koç mevkisinde iki ayrı yangın çıktı. İhbar üzerine 2 tim halinde olay yerine giden Türkoğlu ve Nurdağı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan tahrip olurken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ