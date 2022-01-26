Kahramanmaraş Fuar Merkezinin çatısı kar nedeniyle çöktü - Haberler
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Kahramanmaraş Fuar Merkezinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Kahramanmaraş Fuar Merkezinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nin (KAFUM) çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nin (KAFUM) çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Kahramanmaraş-Adana Yolu'nun 3. kilometresindeki fuar merkezinin demir çatısı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatı ve içerisindeki yardım kolileri kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Şazibey Mahallesi Odun Ambarları bölgesinde de bazı iş yerlerinin çatılarında meydana gelen çökme sonucu hasar oluşurken bazı vatandaşların ise karın erimesi için çatıların altında lastik yaktıkları görüldü.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Fuar, kar, Güncel, Haber

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