Kahramanmaraş, Expo ile 56 Ülkeyi Ağırlayacak

ULUSLARARASI Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği AIPH'in genel kurulu, oy birliği ile Expo 2023 Kahramanmaraş'ı onayladı. 56 ülkenin geleceği ve merkez Onikişubat İlçe Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Expo 2023 Kahramanmaraş'ın tanıtımı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası fuaye salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Expo 2023 Kahramanmaraş'ın ev sahibi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023'ün ana temasının 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' olduğunu söyledi.

MAHÇİÇEK: 2 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ

Başkan Mahçiçek, Expo'ların ülkeler ve şehirlerin kalkınmasını sağlayan, kentin bilinirliğini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde artıran, halka eğitim, kültür, sanat ve eğlence deneyimi yaşatan, iç ve dış turizmi canlandıran, yeni iş imkanları ve fırsatlar oluşturan, dünya kupası ve olimpiyatlardan sonraki en önemli uluslararası etkinliklerden biri olduğunu ifade etti. Başkan Mahçiçek, şunları söyledi:

"Proje ile Kahramanmaraş genelinde 1 milyon, bölge illerinden 600 bin, ulusal çapta gelenlerden 250 bin ve ülke dışından gelen 150 bin olmak üzere 2 milyon ziyaretçinin alana gelmesini öngörmekteyiz. 18 Eylül 2018 tarihinde Padova'da, İtalya'da toplanan AIPH Genel Kurulu'nda Onikişubat'ımızın 2023 Uluslararası adaylığı, aleyhte oy kullanılmamak kaydıyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir."

'EXPO, ÜLKENİN GELİŞMESİ VE MARKALAŞMASI İÇİN BİR ARAÇ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise 170 bin metrekarelik bir alanda uygulanacak, 56 ülkenin de bahçesinin yer alacağı Expo 2023 Kahramanmaraş'ın hem Türkiye hem de şehrin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Expo'lar, olimpiyatlar ve dünya kupasının ardından dünyada düzenlenen en büyük organizasyondan biridir. Expo 2023 Kahramanmaraş, Maraş'ımız için çok büyük bir öneme sahip. Temelde B1 sınıfı, uluslararası kategoride de bahçecilik Expo'sudur. İnşallah Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 192 gün süren bir etkinlik olacak. 21'inci yüzyılın temel sorunlarından biri de küresel çapta giderek yayılan kentleşme olgusudur. Artan nüfusla doğal alanların imara açılması, tamamen insan ve üretim odaklı mekan tasarımı dünyamızın geleceğini tehdit etmekte. Expo 2023 Kahramanmaraş'ın ana teması bu yüzden 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' olmuştur. Expo, farklı kesimlerin perspektifinden 4 farklı yararı barındırmaktadır. Uluslararası toplum için Expo, iş birliği ve ilerleme için bir diyalog platformu, halk için Expo, eğitim ve eğlence deneyimidir. Ev sahibi ülke için Expo, ülkenin markalaşması ve gelişmesi için bir araçtır."

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da konuştuğu tanıtım toplantısına AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, daire amirleri ile davetliler katıldı. - Kahramanmaraş