Kahramanmaraş Expo 2023"E Doğru

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde "doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023'ün, kente 700 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar arasında ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Mahçiçek, ilçedeki muhtarlarla belediyenin sosyal tesislerinde yaptığı toplantıdaki konuşmasında, dev bir dünya projesini hem Onikişubat'a hem de Kahramanmaraş'a kazandırmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Antalya'da yapılan EXPO'ya 11 milyon insanın geldiğini belirten Mahçiçek, Kahramanmaraş'a da 2 milyon civarında yerli ve yabancı ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Mahçiçek, EXPO 2023'ü almak için yaklaşık 2 yıl gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok sayıda ülkeyi ziyaret ettik. Orada lobi çalışmaları yaptık çünkü bu projeleri almak kolay değildi. Biz ciddi bir çalışma ve gayretle 62 ülkenin imzasıyla EXPO'yu aldık. 62 ülkenin içinde bir tane karşı oy yoktu. EXPO alanının önemli bir kısmını yapmıştık. 3-4 ay içinde başlattığımız çalışmaların birçoğunu bitireceğiz. Kahramanmaraş'a en az 50 ülke gelecek. O ülkelerin iş adamları gelecek, bizim iş adamlarımızla buluşacak. Kahramanmaraş'ın ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağız. Kahramanmaraş'a EXPO ile 700 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar arasında ekonomik katkı sağlanacak. Bunu başka bir şeyle yapamazsınız, mümkünü yok."

EXPO fuar alanını, yaşam alanı haline getireceklerini ifade eden Mahçiçek, bu vesileyle de buranın hem işletme masraflarının karşılanmış olacağını hem de yıl boyunca yerli ve yabancı misafirlerin buradan istifade edeceğini sözlerine ekledi.

EXPO 2023

Onikis¸ubat Belediyesinin rekreasyon projesi kapsamında ilçenin Hasancıklı Mahallesi'nde bulunan Menzelet ve Sır Barajı çevresindeki 747 bin metrekarelik bir arazi EXPO alanına dönüs¸türülüyor.

EXPO 2023 alanında kültür ve kongre merkezi, su parkı ve lunapark, dogˆa müzeleri bas¸ta olmak üzere çok çes¸itli spor ve etkinlik üniteleri ile gölet ve 220 bin metrekareden fazla yes¸il alan bulunacak.

Ana teması dogˆa dostu şehir ve duyarlılık olan projenin, alt temaları ise "Çocuklar için dogˆa temelli egˆitim", "Kentsel dönüs¸ümün biyofilik tasarımı", "S¸ehir bahçeciligˆi ve yerel gıda", "Daha yes¸il, daha sagˆlıklı, daha mutlu" ve "Sadeligˆin hikmeti" olarak belirlendi.

EXPO 2023 Kahramanmaras¸, 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekles¸ecek.