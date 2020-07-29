KAHRAMANMARAŞ Eşinin eski erkek arkadaşını vuran zanlı adliyede
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KAHRAMANMARAŞ Eşinin eski erkek arkadaşını vuran zanlı adliyede

Eşinin eski erkek arkadaşını vuran zanlı adliyedeKAHRAMANMARAŞ'ta, eşinin eski erkek arkadaşı Mehmet Ç.'yi (42) konuşmak için çağırdığı evinde pompalı tüfekle vurup ağır yaralayan Selahattin A. (32), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

29.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:26

Eşinin eski erkek arkadaşını vuran zanlı adliyede

KAHRAMANMARAŞ'ta, eşinin eski erkek arkadaşı Mehmet Ç.'yi (42) konuşmak için çağırdığı evinde pompalı tüfekle vurup ağır yaralayan Selahattin A. (32), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam Abdulhamithan Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Selahattin A., eşi Ayşenur A.'nın evlenmeden önceki erkek arkadaşı Mehmet Ç. ile görüşmeye devam ettiğini düşünerek kendi evinde konuşmak için buluştu. Ayşenur A.'nın da evde olduğu buluşmada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin A., pompalı tüfekle Mehmet Ç.'ye ateş etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Mehmet Ç. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Selahattin A. da suç aleti pompalı tüfekle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Selahattin A., işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Mehmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ Eşinin eski erkek arkadaşını vuran zanlı adliyede

Kaynak: DHA

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