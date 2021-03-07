Kahramanmaraş Emniyetinden kadınlara özel klip

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle özel bir klip hazırlandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Farklı meslek dallarındaki kadınların da yer aldığı klipte, kadınların birçok meslekte çalıştığı vurgulandı. Emniyet 155 ihbar hattı ve haber merkezinden emniyet müdürü adına yapılan anons ile tüm kadınların günü kutlandı. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, "Kadınlarımız hayatımızın en önemli ve en anlamlı varlıkları. Kimi annemiz, kimi eşimiz, kimi ise göz bebeği kızımız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'n dünya ve ülkemiz kadınlarına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı