Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ikinci el araç satışlarında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ikinci el araç satışlarında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci el araç satışlarında yapılabilecek dolandırıcılıklarla ilgili vatandaşların mağdur olmamaları için dikkatli olunması istendi.

Vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı temkinli olması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkici el araç satışlarında meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve olayın mağduru olamamak için 2020 yılında yürürlüğe giren güvenli ödeme sistemi ile bankalar aracılığıyla araç satış işlemleri yapılmalı veya satış yapılırken ödemeler araç ruhsatında adı soyadı yazılı olan kişinin hesabına gönderilmelidir. Satış ve pazarlık esnasında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle telefon ile görüşerek karşı tarafa para gönderme işlemi yapılmamalıdır. Mağduriyetlerin yaşanmaması için bu konularda daha temkinli olunmasına önemle dikkat edilmelidir. Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşlarımız en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri veya 112 aramaları durumunda gerekli hukuki yardım yapılacaktır."

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Balotelli Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:08:54. #1.12#