Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ikinci el araç satışlarında meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci el araç satışlarında yapılabilecek dolandırıcılıklarla ilgili vatandaşların mağdur olmamaları için dikkatli olunması istendi.

Vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı temkinli olması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İkici el araç satışlarında meydana gelen dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve olayın mağduru olamamak için 2020 yılında yürürlüğe giren güvenli ödeme sistemi ile bankalar aracılığıyla araç satış işlemleri yapılmalı veya satış yapılırken ödemeler araç ruhsatında adı soyadı yazılı olan kişinin hesabına gönderilmelidir. Satış ve pazarlık esnasında hiçbir şekilde üçüncü kişilerle telefon ile görüşerek karşı tarafa para gönderme işlemi yapılmamalıdır. Mağduriyetlerin yaşanmaması için bu konularda daha temkinli olunmasına önemle dikkat edilmelidir. Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşlarımız en yakın emniyet birimine müracaat etmeleri veya 112 aramaları durumunda gerekli hukuki yardım yapılacaktır."