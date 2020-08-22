Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Çelebioğlu'dan Afşin'de Kovid-19 denetimi
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Çelebioğlu, Afşin ilçesinde esnafı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını istedi.
22.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:38
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Çelebioğlu, Afşin ilçesinde esnafı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını istedi.
Çelebioğlu, Belediye Başkanı Fatih Güven'i ziyaret ederek, ilçede devam eden Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bir süre görüştü.
Daha sonra, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla görüşen Güven, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
Kaynak: AA