Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Cebeloğlu, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Cebeloğlu, haber kategorisinde Neal Waters'ın "Ormanın acı rengi", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" adlı fotoğrafını oyladı.

Anadolu Ajansının fotoğraf alanında dünyada ön plana çıktığını belirten Cebeloğlu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade etti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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