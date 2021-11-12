Manisa'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulaması yapıldı.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı, broşür ve maske dağıtıldı.

Uygulamaya Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan da eşlik etti.