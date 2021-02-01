KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da aç karga sürüsü kent merkezine indi
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KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da aç karga sürüsü kent merkezine indi

01.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:44

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan karga sürüsü kent merkezine indi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan karga sürüsü kent merkezine indi.

Elbistan'da bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri ve dağlık alanları karla kaplandı.

Öğleden sonra kent merkezine gelen kargalar, gökyüzünde dakikalarca yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar kargaların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da aç karga sürüsü kent merkezine indi
KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da aç karga sürüsü kent merkezine indi
KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da aç karga sürüsü kent merkezine indi
KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da aç karga sürüsü kent merkezine indi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Arayıcı

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