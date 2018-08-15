Kahramanmaraş El Sanatı Nakışlar Sultanahmet'te

Kahramanmaraşlı Uluslararası Nakış Sanatçısı Sıdıka Gürkan hanımefendinin "Osmanlıdan Günümüze Nakış 10" Sergisi İstanbul Sultanahmet'te bulunan "Türk ve İslam Eserleri Müzesi" Sergi Salonunda bugün görkemli tören İle açıldı. Kurdele kesimi öncesi MADO çangalda dondurma şovu sergiledi. Sergiye katılanlara Kahramanmaraş dondurması ve tatlı ikramında bulundu.

Nakkaş Sıdıka Gürkan'ın "Osmanlıdan Günümüze Nakış 10" Sergisi açılışını İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, KMBB Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Yasemin Ayranpınar, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adnan Develioğlu birlikte kurdeleyi keserek yaptı. Açılış konuşmasını Osman Devlioğlu'nun yaptığı sergi açılış finalini dua ile yazar Vehbi Vakkasoğlu yaptı.

Sergi açılışına Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Turan, KMBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, Ak Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur ve Başkan Yardımcısı Dt. Hatice Şekkeli, İşadamları Abdülkadir Bayazıt, Mehmet Uncu, 46 TV yayın koordinatörü Eyüp Kadir Kılcı ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Sergiye yabancı turistlerin ilgisi oldukça yoğun oldu.

Nakkaş Kahramanmaraş tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, TİEM, MADO ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda 14-18 Ağustos tarihleri arasında Türk ve İslam Eserleri Müzesi" Sergi Salonunda Cumartesi gününe kadar gezilebilecek. Girişler ücretsizdir.