KAHRAMANMARAŞ 'Dur' ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Jandarma, Güncel

KAHRAMANMARAŞ 'Dur' ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

?Dur? ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta, biri kadın 2 kişi durduruldukları jandarma uygulama noktasından otomobille kaçtı.

27.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:38
KAHRAMANMARAŞ 'Dur' ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

?Dur? ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, biri kadın 2 kişi durduruldukları jandarma uygulama noktasından otomobille kaçtı. 'Uyuşturucu satmak' suçundan aranan Yeliz Tıraş (30), otomobilden inip, gizlenmek için çıktığı evin çatısından atlayınca yaralandı. Kaçmaya devam eden Hasan Çangal (39) ise otomobille uçtuğu Aksu Çayı'nda boğuldu.

Gece yarısı meydana gelen olayda, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptıkları Cancık Mağarası mevkisinde Hasan Çangal yönetimindeki 46 BZ 575 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Biri kadın 3 kişin bulunduğu otomobilden kimliği açıklanmayan bir erkek indi. Ancak yanında Yeliz Tıraş da bulunan Çangal, otomobille kaçmaya başladı. Jandarmanın verdiği bilgi üzerine polis ekipleri otomobilin peşine düştü.

Yaşana kovalamaca sırasında uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğu ve arama kaydı bulunduğu ortaya çıkan Yeliz Tıraş, otomobilden inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca da bulunan Tıraş, gizlenmek için çıktığı evin çatısından atladı. İki ayağında da kırık olan Tıraş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yeliz Tıraş, üzerindeki tabancayı araziye attığını söyledi. Polis, tabancayı bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

OTOMOBİL ÇAYA UÇTU

Kaçmaya devam eden Hasan Çangal ise kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobiliyle Aksu Çayı'na uçtu. Suda kaybolan otomobilin bulunması için AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Otomobil, sabah saatlerinde bulundu. Hasan Çangal'ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil vinç ile sudan çıkarıldı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Çangal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ 'Dur' ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

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KAHRAMANMARAŞ 'Dur' ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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