KAHRAMANMARAŞ Doğaseverler, Toprakhisar Kanyonu'nda serinledi Doğaseverler, Toprakhisar Kanyonu'nda serinlediKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bulunan Toprakhisar Kanyonu doğal güzelliğiyle Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Doğaseverler, Toprakhisar Kanyonu'nda serinledi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bulunan Toprakhisar Kanyonu doğal güzelliğiyle Adanalı doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Toprakhisar Kanyonu içerisinde bulunan çağlayanlar, doğal havuzlar ve şelaleler ziyaretçileri adeta büyülüyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri de kanyonun en gözde yeri olan doğa harikası Galgamaç Şelalesi'nde serinlerken derin ve sarp geçitlerin bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yaptı.

Orman içi patikada 3, kanyonunda 7 kilometre yürüyen doğaseverler, orman dokusu ve doğal görsellik karşısında oldukça etkilendi. Kanyon içerisinde zorlu bir yürüyüş yapan doğa tutkunları ip emniyeti yardımıyla Galgamaç Şelalesi'ne indi. Berke Barajı'na dökülen Toprakhisar Çayı üzerinde şelalenin soğuk sularına giren, doğal havuzunda yüzen kulüp üyeleri unutulmayacak bir gün yaşadı. Şelalenin serin sularında yüzen doğa tutkunları Göğgöçer ve Alanlı Şelalesi'nde serinlerken, anı fotoğrafları çekildi.

Bölgeyi, kulüp olarak ilk defa kendilerinin keşfettiğini söyleyen Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Galgamaç şelalesi etkinliğimiz ile sarı sıcakların başladığı bu günlerde ilk kanyon sezonunu açtık. Özlemişiz doğal havuzlarda ve şelalelerde yüzmeyi. Toprakhisar kanyonu, su debisi ve rakım olarak bu günlerde gidilmesi gereken en güzel parkurlardan biridir. Bu muhteşem doğa yürüyüşümüze katılan tüm doğaseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim? dedi.

Kaynak: DHA