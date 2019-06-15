KAHRAMANMARAŞ Define avcıları suçüstü yakalandı
Define avcıları suçüstü yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde dedektörle define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Define avcıları suçüstü yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde dedektörle define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Türkoğlu'nun Hacıbebek Mahallesi Omarağa mevkiinde ellerinde detektör olan bazı kişilerin olduğu ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, Mehmet Ü. (48), Mehmet Y. (49) ve Ahmet Ü.'yü (35) dedektörle define ararken suçüstü yakaladı. Ellerindeki 2 dedektöre el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
Kaynak: DHA
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