KAHRAMANMARAŞ - Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KAHRAMANMARAŞ - Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:14

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yazıcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Başsavcı Yazıcı, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye'de savaş oyunu oynayan Selva", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğraflarını oyladı.

Anadolu Ajansı muhabirlerinin bu yıl da çok güzel işlere imzaattığını belirten Yazıcı, fotoğraf çekmenin başlı başına bir sanat olduğunu söyledi.

Başsavcı Yazıcı, incelediği fotoğrafların estetik, ışık ve görüntü olarak çok kaliteli olduğunu, bunun yanında yansıttığı konuların öne çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben bütün bunları incelerken çok zorlandım. Her birinin temsil ettiği konu, yakaladığı enstantane açısından çok önemli. İçinde yaşadığımız yıl itibariyle dünya olarak zorlu bir süreç yaşadık. Koronavirüs bu yıla damgasını vurdu. Fotoğraflar ve haber anlamında da doktor ve hemşirelerin gayretini ortaya koyan, bir işitme engellimizle yaptıkları bir iletişim çabasını gösteren fotoğraf bana çok manidar geldi. Burada birçok dalda değişik fotoğraflar öne çıkabilirdi ancak yıla damgasını vurması nedeniyle özellikle o doktorlarımızın emeği gayretini ortaya koyan, bu uğurda 200'ün üstünde sağlıkçımızın şehit olduğu bir ortamda bu fotoğraf bana çok anlamlı geldi ve onu seçtim."

Yazıcı, sporda maskeli çocukların zorlu şartlarda voleybol oynamaya çalışmasından etkilenerek Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğrafını, yaşam kategorisinde ise geleceğe umutla bakılması mesajını verdiği için Cem Genco'nun "Suriye'de savaş oyunu oynayan Selva" başlıklı fotoğrafı seçtiğini sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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