Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

24.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:46

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yazıcı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Başsavcı Yazıcı, haberde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çeken AA ekiplerinin başarısını kutlayan Yazıcı, seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

Seçtiği fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz terörle uzun yıllardır mücadele veriyor. Bu anlamda haber kategorisinde Diyarbakır annelerinin mücadelesini özellikle seçtim. Sporda 'Beytullah'ın azmi' çok dikkati çekici. Beytullah, Kahramanmaraşlı milli sporcumuz. Korkarak spora başlamış. Ama bugün milli sporcu olarak büyük başarılara imza atmış. Böyle bir engelle kazandığı zaferler ve azmi nedeniyle takdire şayan. Yarışmadaki fotoğrafı da bu anlamda çok manidar. Gençlerimize bu fotoğrafın ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Yaşam kategorisindeki fotoğrafta, Harran'da keçinin ve kız çocuğunun o sevgi dolu bakışmaları, şiddet sarmalındaki toplumumuza da mesaj olacaktır."

Kaynak: AA