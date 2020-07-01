Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
01.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:32

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kahramanmaraş Adliyesinde hem vatandaşların işlerini rahat yapması hem de adalete erişimi kolaylaştırma adına yapılan hizmetleri anlatan Yazıcı, öğrencilere yaptıkları kariyer günleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kurumlarla iş birliği çalışmaları, eğitim amaçlı toplantılar gibi birçok çalışma yaptıklarını belirtti.

Çevre ve doğaya da önem verdiklerini belirten Yazıcı, aynı zamanda hem hükümlülerin topluma kazandırılması hem de topluma faydalı işlerde görev alması konusuna gayret gösterdiklerini söyledi.

Yazıcı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kahramanmaraş Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Adalet" temalı resim yarışmasının da önemine dikkati çekti.

Bağrık da Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı'ya AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Bağrık daha sonra İl Emniyet Müdürü Sabri Cebeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz'ü de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Manşet

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