Kahramanmaraş Cezaevi Firarisi Yol Kontrolünde Yakalandı

Cezaevi firarisi yol kontrolünde yakalandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, jandarma kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bulundu.

Yeşilova Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri, karakol önünde yol kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli araçları durdurarak, içlerinde bulunanlara kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sırasında durdurulan bir araçta ise 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasını çekmesi için konulduğu Osmaniye Açık Cezaevi'nden firar eden Celal Süslü ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 22 bin TL adli para cezası da bulunan Süslü, çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA