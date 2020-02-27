Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor
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Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor

Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEKKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan...

27.02.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:57
Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor

Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)

BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

'ın ilçesinin Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler, çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin, babayı bulmak için çalışmalarına yarın sabah bıraktığı yerden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA


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: Kahramanmaraş çayda kaybolan suriyeli baba ve oğlu aranıyor
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