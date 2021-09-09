KAHRAMANMARAŞ - Çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
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KAHRAMANMARAŞ - Çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde polis ekiplerinin takip ettiği hırsızlık zanlısı M.O, kaldırımda oturarak henüz bilinmeyen nedenle çamaşır suyu içmeye başladı.

Durumu fark eden polis, M.O'nun elinden çamaşır suyu şişesini alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

M.O, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
KAHRAMANMARAŞ - Çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
KAHRAMANMARAŞ - Çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı
KAHRAMANMARAŞ - Çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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KAHRAMANMARAŞ - Çamaşır suyu içen hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı - Haberler
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