KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

31.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:29

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz kalırken güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Belediye görevlileri kentin kar yağışı etkili olan noktalarında çalışmalar yaptı.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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