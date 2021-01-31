KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler sessiz kalırken güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Belediye görevlileri kentin kar yağışı etkili olan noktalarında çalışmalar yaptı.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman