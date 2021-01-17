KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
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KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı

17.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:55

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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