KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Boş cadde ve sokaklardan görüntüler KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.