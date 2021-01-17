KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklar boş kaldı
17.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:55
Boş cadde ve sokaklardan görüntüler KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.
Boş cadde ve sokaklardan görüntüler KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman