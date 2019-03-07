Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine Ödül

"Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik" proje yarışmasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Türkiye birincisi oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Deliktaş, yaptığı açıklamada, 2017'de "Toplu Taşımada Ekonomiklik" ödülü, 2018'de "Toplu Taşımada Hizmet Kalitesi" ödülü aldıklarını hatırlatarak, bu yıl ise "Online ve interaktif Trafik Yönetimi" ödülünü alarak toplu taşımada değişimi sorunsuz gerçekleştirip Türkiye'ye örnek olduklarını belirtti.

Yarışmaya başvuran 30 Büyükşehir Belediyesi içinde birinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Deliktaş, şöyle devam etti:

"Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sonra ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri geride bırakarak bu ödülü aldık. Kahramanmaraş'a tekrar hayırlı olsun. Yeni kurulan bir Büyükşehir Belediyesi olmamıza rağmen 2017, 2018 ve 2019 yıllarında birinci olduk. Bize inanan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA