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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte üniversite okuyup barınma ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olacak.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte üniversite okuyup barınma ihtiyacı olan öğrencilere yardımcı olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşamamaları için her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Paylaşımda, "Yurt ve konaklama ihtiyacı olan öğrencilerimiz 0531 082 00 93 whatsapp numarasından veya Necip Fazıl Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyemiz önündeki Gençlik Noktaları'na gelerek bizimle irtibata geçebilirler." ifadelerine yer verildi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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