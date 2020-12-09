Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine Kovid-19 desteği
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine Kovid-19 desteği

09.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:49
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine Kovid-19 desteği

KAHRAMANMARAŞ (AA) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan servis sürücülerine 804 bin 600 liralık destek sağlandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan servis sürücülerine 804 bin 600 liralık destek sağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 496 öğrenci servis sürücüsüne destek verildiğini belirtti.

Mayıs ve Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları'nda öğrenci servisi esnafına yönelik 2020-2021 hat ruhsatlarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındığı aktarılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafımızın 2020-2021 hat ruhsat bedellerinin yüzde 50'sini almayarak araç başına 1.375 TL destek sağlıyoruz. Bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Kahramanmaraş Öğrenci Servisçileri Odası Başkanı Sefa Şavkılı'nın da verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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