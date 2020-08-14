Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden hayvanlara şiddet iddiasına yalanlama Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden kentteki hayvanlara şiddet uygulandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden kentteki hayvanlara şiddet uygulandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, kentteki hayvanlara şiddet uygulandığı iddiası ve haberlerinin olduğu hatırlatıldı.

Haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada paylaşılan görseller hayvan barınağı değil, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'dir. Bu merkezde, hasta, yaşlı, travma veya trafik kazalarına maruz kalmış yaralı hayvanlar tedavi edilmektedir. Klinik hizmetlerinin yürütüldüğü bu merkeze getirilen hayvanlar hasta, yaralı ve yaşlı hayvanlar olup ameliyat olan ya da nekahet süreci devam eden hayvanlardır. Tedavi süreci başarılı şekilde sonuçlanan hayvanlar ise doğal ortama bırakılmakta, sahiplendirme ve aşılama çalışmaları sürekli devam etmektedir."

Kaynak: AA